O filme ‘Uma Abelha na Chuva’, de Fernando Lopes, baseado no romance de Carlos de Oliveira, estreou há 50 anos. É uma peça inesquecível no nosso cinema, a par da adaptação que Lopes fez de ‘O Delfim’, romance de José Cardoso Pires, com argumento de Vasco Pulido Valente, lançado há 20 anos. Algumas efemérides lembram cavalheiros de outro tempo.









