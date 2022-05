Em 1384 páginas, ‘O Olhar Diagonal das Coisas’ (Assírio & Alvim) apresenta a poesia completa de Ana Luísa Amaral, que no ano passado recebeu o Prémio Rainha Sofia. De ‘Minha Senhora de Quê’ (1990) até ‘Mundo’ (2021), passando por obras tão significativas como ‘Às Vezes o Paraíso’ (1998), ‘Se Fosse um Intervalo’ (2009), ‘Escuro’ (2014) ou ‘Entre Dois Rios e Outras Noites’ (2008), por quem tenho especial ternura, a poesia de Ana Luísa espalha-se como um rio, uma penumbra (nunca uma sombra) entre as árvores – soa como uma frase perfeita, não porque procure um efeito, mas porque é feita de duas sabedorias: uma, a da poesia em si mesma, porque nada, nenhum verso é totalmente inocente ou ignora as regras da música;









