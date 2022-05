Chamemos-lhe "o caso de Setúbal" – todos sabemos do que se trata: refugiadas ucranianas interrogadas (é esse o termo) por cidadãos russos com ligações ao regime de Putin e à sua rede de influência e informação, com o beneplácito da câmara local. Não são de hoje as ligações da câmara a essa rede que, aliás, existe noutros locais do país (por isso foi tão grave a promiscuidade entre a câmara de Lisboa e a embaixada russa, e é tão grave o que agora se passa em Aveiro).









