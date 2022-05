Ignorando que somos os melhores do mundo em golos no último minuto, o Banco Central Europeu revelou ontem que, entre os 19 países da Zona Euro, estamos na última posição em matéria de ‘literacia financeira’. Houve, naturalmente, algumas reações escandalizadas e, na maior parte delas, lamentando que (ao contrário dos holandeses, dos alemães ou dos finlandeses) não saibamos muita aritmética, quase nada de inflação ou do sistema bancário, operações de risco ou, vá lá, como funciona a economia.