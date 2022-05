É preciso coragem, talento e desfaçatez para fazer o que faz a humorista Joana Marques no seu ‘Extremamente Desagradável’ (de manhã na Rádio Renascença, 8h15 – eu oiço em podcast), dez minutos de retratos diários da pátria, nos quais quase ninguém escapa. Ser "extremamente desagradável" é, dentro de fronteiras, uma tarefa enorme e pedagógica quando se sabe que somos os melhores do mundo em quase tudo, do futebol à gramática, da participação em ‘reality shows’ à coscuvilhice.