A ‘arte da diplomacia’ é pouco estudada como assunto romanesco. Henrique Silveira Borges, que foi embaixador em várias geografias, devia dedicar-se à experiência; li o seu ‘Manual de Anti-Protocolo’ (Oficina do Livro) e fiquei à espera do romance, porque os diplomatas são sobretudo associados ao ‘glamour da distância’, ou ao do cocktail, ou ao do ‘segredo’ e do maneirismo – e há em boa parte deles outras energias: as obrigações, os protocolos, o esquecimento e a indiferença, as visitas oficiais (ah, o terror das visitas oficiais), as credenciais, a obediência.









