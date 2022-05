Em junho realizam-se eleições legislativas em França e a frente de esquerda que ameaça a maioria pífia de Macron é dominada pelo agrupamento de Mélenchon, radical zangado e mal humorado, antieuropeu, que declara Hugo Chávez uma das suas inspirações e é amigo de putinistas fervorosos.Parte da imprensa gosta muito de Mélenchon, o que se compreende: ele não dá muito que pensar, o seu discurso é muito direto e adolescente, cheio de lugares-comuns e propostas catitas. Além disso, é semelhante ao comum dos radicais, de esquerda e direita: está sempre zangado com quase tudo, aparenta um perpétuo estado de má-disposição em relação às coisas do mundo, ri nos momentos errados ou de coisas alarves e, sempre que pode, promete mudar seja o que for.A crise da esquerda e da direita clássicas, embora mereçam castigo (basta ver o PSD), conduziu a esta fragmentação em que fantasmas se aliam a fantasmas. O eleitorado não confia neles, mas não sabe: ora lhes dá o segundo lugar, cheio de raiva, ora os deixa à beira do fanico, desiludido. Um mundo zangado nunca gerou grande coisa.