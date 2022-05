As contas são difíceis para a Ucrânia, que começa a sentir o verdadeiro peso da expressão "interesses europeus". O conselho que lhe dão, bem vistas as coisas, é que aceite o que era impensável há dois meses, ou seja, ceder território que é seu. Os bons espíritos acham que a Rússia não é benevolente mas que o mundo também está cheio de injustiças – e, no fundo, perder os territórios do Donbass depois de perder a Crimeia nem é assim tão grave desde que Putin não encoste mais um enclave à União Europeia e lhes venda gás ou petróleo.