Outro dia enganei-me. Cometi a distração no prefácio a um divertido livro de Ramalho Ortigão: escrevi ‘Vila do Conde’ e, depois, pumba, "onde nascera Eça". Acontece que Eça nasceu ao lado, na Póvoa de Varzim, e dias depois batizado em Vila do Conde. Devo ter escrito a expressão "Eça nasceu" numa dezena de textos e, depois, "Póvoa de Varzim" – exceto desta vez.