Gostamos dele, sim, sofremos por ele. É o único que temos, o país – e, no entanto, é como se sentíssemos que parte dele nos foi retirado. A transformação do 10 de Junho numa espécie de continuação de debate e do jogo político que aguarda um discurso, meia dúzia de reações, uma corrida ao comentário, deixa-nos desprotegidos, porque já ninguém acredita na dimensão simbólica da nossa pertença ou da comunidade que fomos.









