Falemos do silêncio dos católicos. Foi preciso pesquisar em várias páginas do Google para encontrar referências portuguesas aos ataques que, desde há algumas semanas, aterrorizam os cristãos da Nigéria. A 10 de maio, militantes do Estado Islâmico executaram 20 católicos; duas semanas depois, no sul do país, 31 católicos foram mortos numa igreja;