Foram precisos apenas dois dias para que a menção ao "povo" e à "arraia-miúda" no discurso de 10 de Junho se transformasse em desprezo por essas duas entidades. Exemplo? A forma como, de forma infeliz, o Presidente desvalorizou a crise dos hospitais.



É um hábito deplorável das classes altas, imunes à vida dos outros, e das castas dirigentes, metidas com os seus interesses: manifestar um amor acrisolado e puríssimo pelo povo, mas exprimir a sua compreensão pelo desprezo com que a arraia-miúda (uma gente incómoda e manipulável que precisa de hospitais, justiça, segurança e educação) é tratada.