Em França, 60% da população urbana sentiu-se "surpreendida" com o silêncio durante os confinamentos da pandemia, mas grande parte já não sabia viver com ele. O silêncio é um luxo destes tempos.



Li, com atraso, o belo livro de Jean-Michel Delacomptée, ‘Pequeno Elogio dos Amantes do Silêncio’ (de 2011), onde o ensaísta prevê que o silêncio esteja "em vias de extinção".









