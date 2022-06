O ano de 1842, há 160 anos, foi o da morte de Stendhal, o da anexação de Hong Kong pelo Reino Unido, o do nascimento de Mallarmé – e de Ambrose Bierce, a 24 de junho, no distante Ohio.



Bierce é o autor do ‘Dicionário do Diabo’, obra-prima do cinismo contemporâneo, publicado em 1906, sete anos antes de, isolado, solitário, divorciado e deprimido, ter desaparecido para sempre no México, onde acompanhava as tropas de Pancho Villa na guerra civil.









Ver comentários