Há uma semana eu não sabia quem era Anitta. Na verdade continuo sem saber, salvo que se apresentou no Rock in Rio e que uma boa parte das ‘redes sociais’ ficou escandalizada porque ela abanou o rabo e valorizou aquilo que tem para mostrar – refiro-me ao corpo, não à música.



João Bonifácio escreveu sobre o assunto no ‘Observador’ e tocou no aspeto que me traz aqui hoje.









Ver comentários