A violência, e sobretudo aquela que é exercida sobre os mais frágeis e desprotegidos, como as crianças e os velhos - horroriza-nos. O caso de Jéssica choca-nos e, por isso, admito que uma das reações mais naturais é a de não mostrar ou não querer ver as imagens que, durante vários dias, chegaram de Setúbal: o aparato policial, os retratos de Jéssica, a vizinhança, aquilo que o Presidente da República designou por "miséria moral", e que não chega, ou chega raramente, às primeiras páginas dos chamados "jornais de referência", ocupados muitas vezes com a miséria luminosa da política, da finança ou das "pessoas famosas".









