Uma jovem relativamente analfabeta escreveu um artigo na ‘Folha de São Paulo’ sobre a Bienal do Livro que, este ano, é dedicada a Portugal; a tese, alarve e simples, é a de que a delegação de escritores portugueses é sobretudo composta de autores brancos, o que é uma ofensa no ano em que se assinala o bicentenário da independência do Brasil.









