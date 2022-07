Temos de mudar. Conservador como sou, digo-o de outra maneira: vamos recuperar o que estava bem. Explico: o mundo descobriu de repente que estava afogado em plástico, o que obriga a tomar medidas drásticas: acabar com as sacolas de plástico (uma bênção!), com talheres e copos plásticos, a lista é vasta.









