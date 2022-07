Tanto os suecos (no século XVIII), como os franceses (Bonaparte, em 1812) ou os alemães (1943) experimentaram a força do "general Inverno", o grande aliado da Rússia que derrotou exércitos e chefes militares otimistas.



Temo que, desta vez, os russos agradeçam ao "general Verão" a desmobilização do interesse ocidental pela Ucrânia.









