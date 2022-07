No seu derradeiro livro, ‘Coisas Que Eu Sei’ (Oficina do Livro), publicado em maio do ano passado, Maria de Lourdes Modesto (1930-2022) lamenta que estejam a desaparecer as memórias da cozinha portuguesa e declara que "o risco de desfiguração e perda se tornou superlativo".



Ao longo dos últimos 50 anos, preocupou-se em divulgar, proteger e clarificar essa herança cultural transmitida nas nossas cozinhas – ela sabia que a principal fonte dessa tradição eram os fogões domésticos onde nascia um sistema que juntava paladar, história económica e social, geografia, biologia e sensatez.









