Em agosto, os políticos vão de férias e "aproveitam o tempo" para ler alguns livros (que não leem durante o ano) de que dão público conhecimento para que saibamos como são "os seus interesses", as suas "preocupações" e o nível do seu "endividamento cultural".



Lembrei-me disso porque vi as listas de leitura de alguns deles (no ‘Público’), cheias de atualidade ou de virtude – e porque ontem passavam 10 anos sobre a morte de Gore Vidal, um dos grandes autores americanos do final do século XX (os outros são Updike, Bellow, e talvez Roth e Mailer).









