Chegados aqui é preciso concordar no seguinte: Norma Jeane Baker (1926-1962) não era uma grande atriz. Como cantora, aquela voz foi sempre perversamente adolescente. Em ‘Clash by Night’ (1952), um filme de Fritz Lang em que contracena com Barbara Stanwyck, podia ter escolhido aquela saída interpretando papéis dramáticos e "sérios" – como o seu derradeiro filme, ‘Os Inadaptados’, de John Huston, com Clark Gable e Montgomery Clift, num argumento do seu marido, Arthur Miller.









