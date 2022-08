Não é um poeta fácil, mas seria indesculpável deixar passar em silêncio o centenário do nascimento do inglês Philip Larkin (1922-1985), um dos meus autores mais celebrados e certamente um dos poetas mais lidos ou conhecidos em Inglaterra. Associo-o quase sempre a Yeats ou W.H.



Auden - dois grandes -, mas a tristeza e a melancolia de Larkin são maiores, vagueiam como uma música (foi crítico de jazz do ‘Telegraph’, e alguns dos seus textos são comoventes), importunam como a chuva num dia de outono, ou a dificuldade de encontrar uma palavra feliz para dizer entre "os jardins de sombras oblíquas" a meio da madrugada.









