V.S. Naipaul (Vidiadhar Surajprasad Naipaul) nasceu há 90 anos em Trinidad e Tobago (1932-2018, Nobel em 2001, antes de o prémio perder todo o interesse) e é autor de alguns dos grandes livros do nosso tempo, como ‘A Curva do Rio’, ‘Num Estado Livre’ ou ‘Uma Casa para Mr. Biswas’.



Antes do pós-colonialismo, do ressentimento e da hipocrisia política, Naipaul escrevia sobre o desenraizamento, o exílio, a perda, as sociedades que se tinham libertado da dominação colonial para serem submetidas por regimes despóticos - os seus personagens solitários, valentes, nostálgicos e discretos são miniaturas magníficas, preciosas.









