Num dos seus derradeiros ensaios sobre temas de ensino, George Steiner (1929-2020), que foi um dos grandes mestres do nosso tempo, denunciava que até os professores mais competentes são humilhados e devorados pela "papelada regulamentar", além de "escassamente remunerados e tratados com condescendência".A consequência é que "são os menos vocacionados que acabam por encher os lugares de docentes no secundário, transmitindo a sua mediocridade desanimada a gerações de alunos mortos de tédio". Em fevereiro passado, o Cons. Nac. de Educação alertava para a falta de professores qualificados e para a diminuição de 52,4% de inscritos nos cursos de ensino, além do fim de muitas carreiras.Há, portanto, poucos professores; por isso, o ministro da Educação (um homem de fé, volto a dizer) abriu as portas à contratação de licenciados "sem formação pedagógica", cabendo a responsabilidade às próprias escolas. Por um lado, pode salvar o ano letivo; por outro, pode continuar a abrir as portas ao desastre atual, se a educação, bem como a carreira e o estatuto dos professores, não forem valorizados.