No calor da discussão sobre a bondade do ‘pacote’ anunciado na segunda-feira fui à CMTV e, como não sou economista, lembrei apenas que as decisões do governo costumam deixar um travo amargo quando se analisam à distância de dois ou três dias. Exemplos: a meia pensão antecipada para reformados (que na verdade antecipa penalizações para depois) e as taxas de eletricidade (poupança de 1,5€, se estiver no escalão mais baixo).









