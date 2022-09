A terminar o seu artigo desta semana no DN, António Araújo foi lapidar: "A Europa acabou, esmagada pela pressão demográfica e migratória do Sul, pelo poderio económico do Oriente e pela geopolítica do eixo do Pacífico. A Europa acabou. Divirtam-se nas compras de Natal." Mesmo não sabendo como vai terminar a guerra da Ucrânia, é isso.









