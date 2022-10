Passaram uma década a insultar-nos com a ideia de que, sem "uma companhia aérea de bandeira" não só perderíamos o negócio dos ares como ficaríamos amputados de uma parte fundamental da nossa identidade. Sem a TAP seríamos um rebanho de beduínos perdido no deserto europeu. Sem a TAP seríamos bárbaros que abandonam os emigrantes e as regiões autónomas.









