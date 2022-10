Passam amanhã 100 anos sobre o nascimento de Agustina Bessa-Luís (1922-2009). Foi a voz mais rebelde da literatura portuguesa de todo o século XX sem ter necessidade de o anunciar uma única vez, de tal modo destoa do romance que lhe foi contemporâneo.



Avessa ao consenso, sempre surpreendente (a cada leitura descubro novas armadilhas e sombras que estendeu com perversidade), fugindo das soluções e das ideias mais correntes, mais dominantes e mais fáceis, Agustina leu Portugal melhor do que ninguém.









