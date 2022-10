Houve um tempo em que, na literatura, cinema ou edição, mas também no jornalismo, nas escolas de ciências, economia e humanidades, por exemplo, podíamos falar de uma "geração de prata do catolicismo".



Ruy Belo falou dela, com ironia e desilusão, convencido de que estava no seu termo: "Nós os vencidos do catolicismo/ que não sabemos já donde a luz mana…" Com ele, havia também Alçada, Bénard da Costa, Luís Archer e muitos outros: um escol de economistas preocupados, de teólogos silenciados (como José Augusto Mourão), ou historiadores da igreja, como o patriarca Manuel Clemente.









