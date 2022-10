Em 2005, vinda de um blog chamado Rititi, apareceu-me a Rita Barata Silvério - tinha reunido os seus textos e publicou-os com o título ‘O Livro da Rititi’ (Oficina do Livro). E de que falava a Rititi? Da vida em fragmentos, do amor, daquela coisa que as pessoas chamavam sexo, da frivolidade profunda e da frivolidade superficial, e, claro, da bela arte de sobreviver.









Ver comentários