Tal como hoje lemos com algum espanto as narrativas sobre o fim do mundo na Alta Idade Média, há mais de mil anos, os historiadores de daqui a duzentos ou trezentos anos irão dedicar algum espaço às "redes sociais" do início do século XXI. Não porque sejam fontes essenciais, mas porque permitirão avaliar até que ponto as turbulências deste período se irão assemelhar a outras épocas de crise.









