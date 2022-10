Cinquenta anos depois da morte de Sylvia Plath (1932-1963), os seus diários poderiam ser finalmente publicados, segundo vontade do marido, o poeta Ted Hughes (1930-1998). Porém, acabaram por ser publicados em 2000 - são extremamente pessoais, íntimos, e foram extirpados dos derradeiros anos, quando Plath percorria a via-sacra do casamento com Hughes (um dos melhores poetas ingleses do século XX), dos anti-depressivos, do nascimento dos filhos e da antevisão do que viria a ser a sua despedida, na fria madrugada londrina de 11 de fevereiro de 1963: um suicídio triste, sofrido e cheio de alertas.









