Por vários motivos, calha-me ver bastante daquelas televisões regionais e locais que são transmitidas no circuito interno do comboio Alfa que faz a viagem entre o Porto e Lisboa.



A CP poupa dinheiro e adormece os seus passageiros, as TV locais ganham audiência sonolenta e eu vejo um pouco do futuro do país naquela programação televisiva: encontros, colóquios e congressos realizados um pouco por todo o lado;