O domínio cristão acabou por reunir quase todas as celebrações em nome dos mortos e do início do ano. As festividades destes três dias (de 31 de outubro a 2 de novembro) incluem o dia de todos os Santos, contíguo ao dos Fiéis Defuntos, na tradição cristã; o início do ano na tradição celta - com o inverno, assinalado pelo Samhain, de onde acaba por derivar o fio cristão do Halloween anglófono, que também relembra os mortos e não tem nada que ver com bruxas;









