Durante uma semana, as nossas televisões rejubilaram com o Brasil e o confronto entre maus e bons - o qual devia terminar com a vitória dos "bons".



Depois desta fartura, vale a pena recuar um pouco na história para perceber como, no início da década de 2000, foram o lulismo e o petismo que fabricaram o bolsonarismo, que até aí não tinha ousado levantar a cabeça, precisamente porque existia uma espécie de "Brasil moderado", herdeiro de Fernando Henrique Cardoso e do velhíssimo PMDB.









