Com vinte e poucos anos, militância juvenil no MUD, Mário Mendes Moura (1924-2022) partiu de Lisboa com um passaporte arrancado a ferros, fez escala em Cabo Verde, chegou à Venezuela e, para fazer alguma receita, vendeu o seu sobretudo no porto de La Guaira.



O dinheiro de bolso chegou à justa para tomar um táxi até Caracas e para a primeira refeição na capital venezuelana.









Ver comentários