Ontem, no CM, Paulo João Santos estranhava a "fixação por uma figura do passado, da história, para conquistar Belém". A figura do passado é Pedro Passos Coelho, com quem a direita sonharia como líder para defrontar, por exemplo, duas figuras como Marques Mendes (MM) ou A. Santos Silva (ASS) numa corrida presidencial.









