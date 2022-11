Americano, formado em química, descendente de alemães, Kurt Vonnegut (1922-2007) alistou-se no exército durante a II Guerra e, depois da universidade e do suicídio da mãe acabou por ser feito prisioneiro em Dresden, cidade que viria a ser bombardeada pelos aliados.



Escapou, chegou aos Estados Unidos e, com empregos mal remunerados e já casado, teve uma vida mediana à qual escapou depois da publicação de ‘Matadouro 5’, em 1969, que o tornou um escritor famoso.









