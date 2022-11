O discurso inaugural de Gianni Infantino na abertura do Mundial do Qatar há de ficar na história como uma prova de ‘karaoke’ em que o patrão da FIFA interpretou à sua maneira o linguajar moderninho e a música anti-europeia - mas de patinhas no ar.



O ataque à hipocrisia do Ocidente e ao "racismo sistémico" compreende-se;









