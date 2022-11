O pequeno espectáculo em redor do julgamento dos "jovens ativistas climáticos" ludibria a natureza das suas reivindicações e o facto de muitos dos apoios que receberam serem uma espécie de bailarico dos apóstolos da "revolução permanente" que nada tem a ver com o ambiente.



A agenda das ocupações de escolas e universidades, há umas semanas, é uma espécie de lerolero de pacotilha à mistura com milenarismo apocalíptico.









