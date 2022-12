As coisas estão bem feitas e há uma ordem no universo. No início do mês, uma sondagem CM/Negócios mostrava que 45,9% dos portugueses prefere mais "investimento público" e que apenas 25,5% acha que se devem baixar os impostos pagos pelas famílias. Há quem interprete de forma maneirinha este apetite libidinoso dos portugueses por tudo o que leve a designação "público", mesmo que depois sejam maltratados pelo Estado.









