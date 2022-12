Que os adolescentes portugueses achem aborrecidas as matérias escolares não me surpreende - foram adultos aborrecidos por uma mentalidade burocrática que elaboraram, metodicamente e com muito sofrimento, programas escolares que muitas vezes nem eles entendem e que, para cúmulo, são depois sintetizados em "aprendizagens essenciais" ainda mais estéreis.









