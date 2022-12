Ao meio dia, foi anunciado o Prémio Pessoa. Às duas e meia da tarde, João Luís Barreto Guimarães estava a entrar no bloco operatório do Hospital de Gaia porque ia começar a trabalhar.



Não há melhor forma de falar da poesia de JLBG, o mais recente Prémio Pessoa: de um lado, a poesia; do outro, a medicina.









Ver comentários