A carioca de origem galega Nélida Piñon (1937-2022) morreu no sábado em Lisboa. A sua origem galega está transcrita no romance ‘A República dos Sonhos’ (1984), o seu livro mais conhecido - mas a sua ligação a Portugal estava impressa no corpo, em Lisboa, cidade que amou, e no país que amou (veja-se o seu original ‘Um Dia Chegarei a Sagres’, 2020) e de que podia ser uma voz.









Ver comentários