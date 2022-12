Chelsea Banning, jovem autora do Ohio, começou, aos 15 anos, a escrever histórias de "fantasia", como agora se diz, sagas de magia e lendas. Nas ‘redes’, sucesso; finalmente, o livro, ‘Of Crowns and Legends’, primeiro volume de uma trilogia sobre Camelot, a corte do Rei Artur.



Pobre dela, no Twitter, queixou-se de que só tinham aparecido duas pessoas numa sessão de autógrafos.









Ver comentários