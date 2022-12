O balanço do ano devia incluir uma árvore genealógica cujas ramificações dariam conta de como somos poucos em Portugal, e de como "toda a gente" se conhece do colégio ou do bar da faculdade, do picadeiro ou do Algarve, do cabeleireiro ou do baile de debutantes.



Eça tentou isso em ‘Os Maias’ e ‘A Capital’, mas o desenho de hoje seria mais cómico, ao nível de ‘Eusébio Macário’, de Camilo, que nos legou um retrato jocoso do lamaçal.