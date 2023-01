Ao romance ‘Eusébio Macário’ (de 1879), Camilo Castelo Bran- co juntou um subtítulo, ‘História natural e social de uma família no tempo dos Cabrais’: Eusé- bio é boticário, viúvo e pai de José Fístula, que se casará com Felícia, amante do padre Justino e irmã de Bento Pereira Montalegre, barão do Rabaçal, que por sua vez casará com Custó- dia, irmã de Fístula.









