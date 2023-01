As jovens atrizes que me perdoem mas há uma beleza que não serve só para pendurar na fotografia. Tem palavras e sombras à mistura.



Lauren Bacall nunca seria a beleza que foi sem ter humilhado Bogart na cena do assobio. Há Grace Kelly a cuidar de Jimmy Stewart, Rita Hayworth a roubar-nos em ‘A Dama de Xangai’ ou ‘Gilda’, Gene Tierney capaz de nos assombrar em ‘Laura’, Ingrid Bergman a espalhar a sua melancolia e culpa, Deneuve carregada de dissimulação, a lista seria fatal e incluiria Françoise Hardy – e Gina Lollobrigida (1927-2023), por exemplo.









