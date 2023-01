É uma nova frente nas "guerras culturais". O ‘Times’ deu ao assunto largas páginas: es- critores não podem escrever sobre personagens, histórias e temas que não fazem parte do seu universo de experiências de "raça", "género" ou "sexualidade" - ou classe.



Isto aconteceu no episódio do S. Luiz, com o despedimento de um ator ‘não trans’, e já tinha ocorrido com Marieke Rijneveld (uma boa escritora, infelizmente branca embora não-binária) que foi impedida de traduzir os "poemas" de uma negra.